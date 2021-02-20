Следственный комитет и казачье общество Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве

Следственный комитет и петербургское казачество заключили соглашение о сотрудничестве / Фото: СК СПб

Следственный комитет Санкт-Петербурга и казачье общество заключили соглашение о сотрудничестве. В пятницу, 19 февраля 2021 года, документ о совместной работе подписали глава комитета Александр Клаус и атаман Роман Шалов.

- СК и "Казачий округ Петербурга" будут обмениваться информацией, взаимодействовать в области патриотического и нравственного воспитания молодых специалистов и сотрудников ГСУ, - рассказали в комитете.

Также ведомство вместе с казаками планируют организовывать работу, направленную на воспитание уважительного отношения к историческому и культурному прошлому России, а также проводить разведывательно-поисковую, архивно-исследовательскую работу на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также оказывать в пределах компетенции правовую, просветительскую и иную консультативную помощь.