Полиция разыскивает стрелка из автомата на "Тойота" в Петербурге

Полиция разыскивает стрелков на "Тойота Камри" в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает компанию на автомобиле "Тойота Камри", которая подозревается в стрельбе из автомата. В 23:38 часов в пятницу, 19 февраля 2021 года, в правоохранительные органы позвонил 25-летний мужчина, работающий курьером по доставке продуктов, и сообщил, что на проспекте Энгельса в Выборгском районе стреляют.

- Полицейские прибыли на место и опросила свидетеля. Мужчина пояснил, что видел компанию из нескольких человек у дома 27 по проспекту Энгельса. Один из них стрелял в воздух из предмета, похожего на автомат, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам курьера, после компания села в автомобиль "Тойота Камри" и скрылась.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску участников инцидента.