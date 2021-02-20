Мужчина с гранатой пытался ограбить банк в Петербурге

Мужчина в маске с гранатой пытался ограбить банк в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину с гранатой, который пытался ограбить банк на Васильевском острове. Около 19:20 часов в пятницу, 19 февраля 2021 года, в отделение МВД поступило сообщение сотрудника службы безопасности одного из отделений банка, расположенного в доме 20 на 3-й линии Васильевского острова, о том, что неизвестный пытался напасть на учреждение, но сбежал.

- Около 18:15 часов в отделение банка зашел мужчина во всем черном и медицинской маске. Он стал угрожать кассиру предметом, похожим на гранату и требовать выдать ему деньги, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Однако сотрудница банка сразу же нажала на тревожную кнопку. Заметив это, горе грабитель сразу же сбежал, ничего не забрав.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.