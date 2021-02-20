В Ленобласти мужчина облил соляркой свою сожительницу и поджег

Житель Ленобласти едва не сжег заживо свою подругу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Волховского района Ленинградской области разбирается в жуткой истории, жертвой которой едва не стала 50-летняя жительница деревни Бережки. Ее, после совместного застолья едва не сжег заживо собственный сожитель.

- 19 февраля в 21:26 в полицию поступило сообщение от 50-летней женщины о том, что в одном из домов на улице Набережная ее сожитель сначала облил ее горючей жидкостью, после чего поджег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место происшествия срочно выехали оперативники и врачи скорой помощи. По счастью, пострадавшая хоть и получила ожоги головы и лица - волосы сгорели почти начисто, но осталась жива. И даже отказалась от госпитализации после оказания помощи.

Полицейским она рассказала, что выпивала с сожителем. После пьяной ссоры тот схватил канистру с соляркой, облил ее и чиркнул спичкой. 41-летний безработный был тут же задержан. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела и привлечения его к уголовной ответственности.