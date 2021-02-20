Более 22,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за последние сутки

В Петербурге еще 22 тысячи человек сдали тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает борьбу с коронавирусом, которая продолжается уже почти год. По данным Смольного на субботу, 20 февраля 2021 года, за последние сутки в городе были обследованы на наличие инфекции более 22,6 тысяч человек. Результаты тестирования станут известны в течение пары дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22642 человека. Обработано 3574 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом,- рассказали в администрации города.

В Смольном отмечают, что вторая волна коронавируса в городе находится на спаде. За неделю интенсивность распространения инфекции снизилась почти на 15 процентов. При этом число выздоровевших увеличилось на 6,67 процентов. Уровень госпитализации все еще высокий, но это связано с тем, что в больницы отправляют всех людей старше 65 лет с хроническими заболеваниями.