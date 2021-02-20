13-летнего мальчика задержали по подозрению в изнасиловании 3-летнего приемного брата в Ленобласти

13-летнего подростка подозревают в изнасиловании 3-летнего сводного брата в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В приемной семье из Ленинградской области произошел ужасный случай. 13-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании трехлетнего приемного брата. Заявление в полицию от 55-летнего жителя поселка Тельмана поступило днем в пятницу, 19 февраля 2021 года. Он и рассказал о преступлении своего опекаемого.

- Мужчина пояснил, что проживает в квартире на Октябрьской улице и воспитывает приемных детей. Он узнал, что вечером 18 февраля его 13-летний опекаемый совершил насильственный действия в отношении другого трехлетнего опекаемого мальчика, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что семья всегда считалась благополучной, на учете не состоит.

Подростка задержали. Возбуждено уголовное дело. На данный момент мальчика отправили в психиатрическое отделение Тосненского межрайонной больницы.