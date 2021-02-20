33 тысячи многолетних растений высадят в Петербурге к весне

Садовники для весеннего оформления Петербурга высадят около 33 тысяч многолетних растений Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга уже начал готовиться к наступлению весны. Уже 20 февраля 2021 года специалисты разрабатывают альбомы цветочного украшения города. Первые высадки растений начнутся в конце апреля, но если будет теплее, то и раньше. В этом году планируется посадить в Петербурге около 33 тысяч многолетников.

- В этом году город украсят 561 тысяч этих двулетних цветов. Кроме того, в Петербурге расцветут около 33 тысяч многолетних растений, 4,2 миллиона летников, а также 205 тысяч тюльпанов, высаженных осенью 2020 год, - рассказали в комитете.

Уже не первый год садовники помимо традиционно популярных летников: бегонии, алиссума, тагетеса, сальвии, герани, астры, бальзамина используют долгоцветущие растения, устойчивые к неблагоприятным городским условиям и северному климату. На клумбах можно встретить кохию веничную, капусту декоративную, немезию, цинию, целлозию, гацанию, гибискус клинолистный, портулак, родохитон.

Всего в цветочном оформлении Петербурга используется более 40 видов и 100 сортов цветочных растений.