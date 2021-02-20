Сегодня «Зенит» проведет в Петербурге первый матч после зимнего перерыва

"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в 1/8 Кубка России. Фото: ФК "Зенит"

Большой футбол возвращается в Петербург после зимнего перерыва. 20 февраля, в рабочую субботу, под снегопад, на поле «Газпром Арены» (хотя, крышу стадиона конечно закроют) выйдут «Зенит» и тульский «Арсенал». Команды сразятся друг с другом за выход в четвертьфинал Кубка России.

- Состояние нормальное, но хотелось бы, конечно, лучше. К сожалению, большое количество игроков выбывало по тем или иным причинам, но таковы реалии этого года. В любом случае в хорошем настроении ждем возобновления официальных игр и готовимся к непростому и важному для нас матчу, - приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова главного тренера Сергея Семака.

Отметим, что благодаря послаблению карантинных правил, на стадион могут прийти до 25 тысяч болельщиков - примерно 40% от вместимости. И это очень радует футболистов, которым не нравилось играть при пустых трибунах.

Тем не менее, всех пришедших будут проверять на наличие симптомов коронавируса и ОРВИ. Стоимость билетов на игру составляет от 300 до 2000 рублей. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.