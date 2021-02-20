Мораторий на снос киосков в Санкт-Петербурге продлили до конца года

Продление моратория на снос НТО – продолжение мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Судьбу газетных киосков и павильонов затронули на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова и Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

– Губернатор и бизнес-омбудсмен договорились о продлении в Петербурге до конца 2021 года моратория на снос нестационарных торговых объектов (НТО), – сообщает Смольный. – Мораторий распространяется на случаи, когда со стороны предпринимателей отсутствуют нарушения закона.

Продление моратория на снос НТО, который был введен еще в начале 2019 года, – продолжение мер по поддержке бизнеса в условиях пандемии. Так, за прошлый год в регионе приняли три пакета помощи предпринимателям на сумму 21,2 миллиарда рублей.

По словам Титова, Петербург с опережением работает по снятию антиковидных ограничений в отношении бизнеса, и это уже приносит свои плоды.

– Экономика в городе задышала, ситуация улучшается. Острые вопросы, который стояли в прошлом году, сегодня нормализуются, – отметил он. – Мы, со своей стороны, продолжим оказывать содействие, будем разрабатывать дополнительные целенаправленные меры поддержки. Особенно это касается потребительского рынка, на который пандемия повлияла больше всего.