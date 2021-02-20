"Теплосеть" устранила прорыв трубы с кипятком на Васильевском острове в Петербурге

"Теплосеть" устранила прорыв трубы с кипятком на Васильевском острове Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" завершили ремонт на проблемном участке трубы на Васильевском острове. ЧП произошло в ночь на субботу, 20 февраля 2020 года, у дома 54 на 7-й линии Васильевского острова. Из-за аварии кипяток вылился на поверхность, в результате пострадал человек.

- По предварительной информации, в зоне вытекания теплоносителя оказался мужчина. Ему оперативно оказана помощь. В настоящее время он находится в НИИ скорой помощи им.Джанелидзе, - сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Отмечается, что мужчина ехал на велосипеде, потерял равновесие и рухнул в кипяток. В результате у него обварилось 15 процентов тела.

Специалисты заменили семь метров ненадежного трубопровода. Сейчас система отопления переведена в штатный режим. В случае отсутствия горячей воды необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.