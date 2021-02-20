1092 человека заболели и 52 умерли от коронавируса в Петербурга за последние сутки

Новые данные по коронавируса опубликовал Оперштаб. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Федеральный Оперштаб привел новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России . Так, за минувшие сутки в стране заболели еще 12 953 человека, выздоровели 17 483 ковидных пациентов, а 480 - умерли.

- В Петербурге на утро 20 февраля подтверждены 1092 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии заболели уже 359 654 жителя Северной столицы, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Что касается выздоровевших, то за прошедший день врачи выписали еще 2696 пациентов (284 622 всего). Увеличилась и статистика по летальных исходам. Скончались по причине коронавируса уже 10 738 горожан (+480 за сутки).

В активном состоянии болезни находятся менее 63 тысяч пациентов - 64 294 если точно. С каждым днем этот показатель падает.

Обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге еще 2 642 человека.