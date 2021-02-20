Дополнительные «Ласточки» пустят от Петербурга до Выборга и обратно

Дополнительные "Ласточки" пустят до Выборга на длинных выходных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько дополнительных «Ласточек» будут курсировать на лини Санкт-Петербург - Выборг в ближайшие выходные дни. Это сделано для удобства жителей города и области, которые захотят немного попутешествовать в праздники.

- С целью повышения качества обслуживания пассажиров в период с 21 по 23 февраля назначаются дополнительные пригородные поезда «Ласточка» на участке Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) – Выборг Октябрьской железной дороги, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

Согласно расписанию, ежедневно с воскресенья по вторник включительно будут курсировать два дополнительных поезда. Одна электричка №7917 будет уходить с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 11:30 и прибывать в древний город Выборг в 12:45. А обратная, №7920, отправится с выборгского вокзала в 18:26 с прибытием в Северную столицу в 19:43.

Остальные электрички Петербург-Выборг-Петербург также остаются в расписании. Уточнить его можно в справочной службе РЖД, на сайте или на вокзалах и станциях.