В Ленобласти сократили количество коронавирусных коек

Еще 400 временных «коронавирусных» коек закрыли в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области все больше сокращают больничных коек, которые ранее были развернуты для приема пациентов с коронавирусом. В связи со снижением интенсивности распространения инфекции, они становятся не нужны. Об этом в администрации региона рассказали в субботу, 20 февраля 2021 года.

- По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, на текущей неделе закрыто еще 400 временных "коронавирусных" коек, - рассказали в администрации 47-го региона.

Так, к привычной работе вернулись Рощинская, Гатчинская, Кировская, Тихвинская, Волховская больницы.

На данный момент в области развернуто 1394 коек для пациентов с коронавирусом, из них 500 свободны. Также в палатах реанимации доступно 158 мест.

В случае улучшения ситуации, в марте будут освобождены еще 415 мест.

Напомним, что на 20 февраля в области заболели еще 184 человека, выздоровели 168 и 13 скончались.