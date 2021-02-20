Пункты вакцинации от коронавируса в Петербурге сделают в шаговой доступности

В Петербурге пункты вакцинации от коронавируса откроют в шаговой доступности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пункты вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге будут располагаться в транспортной и шаговой доступности. Об этом в субботу, 20 февраля 2021 года, заявил губернатор города Александр Беглов во время осмотра центра вакцинации, который открыт на Стрельбищенской улице на базе отделения врача общей практики при городской поликлинике № 19.

- Вакцинация – задача номер один сейчас. Мы делаем все, чтобы прививки против коронавируса были максимально доступны горожанам. Записаться на вакцинацию можно по телефону и через интернет, открываем дополнительные прививочные пункты, – отметил Александр Беглов.

Новый центр находится в трех минутах ходьбы от метро "Бухарестска". В нем открыты три кабинета, которые работают в две смены. В день здесь могут привиться порядка 600 человек.

На данный момент в Петербурге работают 126 пунктов. В ближайшее время пять новых откроют в торгово-развлекательных центрах.