МЧС предупредило о надвигающемся снегопаде на Петербург

На Петербург надвигается сильная метель Фото: Олег ЗОЛОТО

На Санкт-Петербург надвигается мощный снегопад. Синоптики обещают, что заметать город будет на протяжении всех праздничных выходных. По предупреждению МЧС, метель начнется уже в ночь на 21 февраля 2021 года. Поэтому автомобилистам, которые собираются ездить на машине в выходные, самое время готовить лопаты.

- При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. Если вам все же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений,- отметили спасатели.

До данным главного синоптика города Александра Колесова, за несколько дней в Петербурге выпадет порядка 30 сантиметров снега и общий снежный покров составит полметра. Специалисты отмечают, что последний раз такое наблюдалось в 2010 и 2011 годах.