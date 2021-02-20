Оттепель придет в Петербург в середине следующей недели

Традиционная слякоть вернется в Петербург в следующую среду. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сильные морозы, державшиеся в Петербурге последнее время - в ночь на 18 февраля даже был установлен рекорд нынешней зимы в -24,5 градуса - постепенно уходят. Не то, чтобы холодов потом не было совсем, но к следующей среде в город придет резкое потепление и термометры покажут плюсовую температуру.

- Температура воздуха в выходные дни будет незначительно меняться. Завтра ожидается слабо морозная погода, до -8 градусов днем, 22 и 23 февраля окажется немного прохладнее: -10...-12 ночью и около -10 днем. В связи с продолжающимся влиянием циклонов оттепель в нашем регионе ожидается во второй половине следующей недели, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Уже в среду днем термометры покажут до +1 градуса, а в четверг и пятницу будет еще теплее, до +3 и +5 градусов соответственно. Все эти дни ожидаются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.