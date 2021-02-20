Женщина провалилась в открытый люк с кипятком в Петербурге

Петербурженка провалилась в открытый люк с кипятком на Васильевском острове Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прорыв трубы с горячей водой на Васильевском острове в Санкт-Петербурге оказался плачевным не только для велосипедиста, который обварился, упав в воду. Как стало известно в субботу, 20 февраля 2021 года, серьезно пострадала прохожая женщина - она провалилась в открытый люк с кипятком. Об этом пишут "Невские новости".

- Ее отвезли на Будапештсткую в реанимацию. С врачами завтра буду общаться. Сегодня у нее был муж, - рассказал изданию знакомая женщины.

Как рассказала сама пострадавшая, ограждения вокруг люка, который был затоплен, не было. Поэтому, не заметив в темноте, что он открыт, она и провалилась.

Пострадавшая уже связалась со своим адвокатом. После того, как ее переведут из реанимации в обычную палате, к ней придет следователь.

Напомним, что прорыв трубы произошел на 7-й линии Васильевского острова. Сейчас авария уже устранена.