Праздник выпускников «Алые паруса» в Петербурге 2021 году состоится как обычно

"Алые паруса" - самое красочное шоу в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Санкт-Петербурга намерены провести праздник выпускников «Алые паруса» в обычном формате. По крайне мере, на данный момент такая надежда есть и она обоснована спадом второй волны коронавируса.

- Праздник выпускников «Алые паруса» в 2021 году состоится, сообщил Александр Беглов в ходе встречи с кадетами классов МЧС школы номер 364, - информирует паблик «Пул 78», близкий к пресс-службе губернатора.

Впрочем, пока это предварительное решение и точный формат праздника станет известен ближе к концу июня, когда, собственно, «алые паруса» и проводятся.

Напомним, что в прошлом году из-за пандемии и карантинных ограничений практически все мероприятия были переведены в онлайн-режим, фейерверк, концерт и прохождение парусника по Неве транслировалось по ТВ-каналам и в Интернете. Зрителей на набережные не пускали.