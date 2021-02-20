Движение в Приморском районе Петербурга перекроют из-за съемок фильма 25 февраля

Улицу в Приморском районе Петербурга перекроют 25 февраля из-за съемок фильма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Приморском районе Санкт-Петербурга планируется перекрытие движения в связи со съемками художественного фильма. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что ограничение ожидается 25 февраля 2021 года. Улицу Академика Харитона перекроют с утра до поздней ночи.

- В связи с проведением ООО "Велес" съемок художественного фильма "Агентство Справедливость" с 12:00 25 февраля до 04:00 26 февраля движение транспортных средств по улице Академика Харитона от Заповедного моста до дома 7 по Академика Харитона будет прекращено, - сообщили в Смольном.

В связи с этим автомобилистам придется заранее продумывать свои маршруты в объезд перекрытия.

Напомним, что 20 февраля из-за матча "Зенит" - "Арсенал-Тула", который начнется на "Газпром Арене" в 17:00, перекрыты девять улиц. Все они располагаются вблизи стадиона.