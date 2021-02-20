У петербургского бармена угнали BMW за 6 млн рублей

У бармена из Петербурга угнали автомобиль за 6 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает дорогостоящую иномарку BMW X7 XDrive. О пропаже автомобиля вечером в пятницу, 19 февраля 2021 года, заявил 32-летний местный житель, работающий барменом в городском клубе. Машина стоит чуть более 6 миллионов рублей.

- В 22:31 часов 19 февраля в отделение полиции Невского района обратился мужчина, который рассказал, что у него угнали автомобиль. Он отметил, что машина находилась без присмотра с вечера 18 февраля до шести часов вечера 19 февраля. Она была припаркована у дома 5А по улице 2-й Луч, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Автомобиль белого цвета, был куплен в 2020 году. Машина застрахована. Есть штатная сигнализация, но дополнительных систем безопасности не установлено.

Уголовное дело пока что не возбуждено. Полиция проводит проверку и устанавливает местонахождения авто.