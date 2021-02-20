Фирму, из-за которой при взрыве газа в Петро-Славянке погиб человек, оштрафовали на миллион рублей

Из-за буровых работ был поврежден газопровод, возник пожар и погиб человек. Фото: СОЦСЕТИ

Новое развитие получило дело о гибели человека в поселке Петро-Славянка, что в Колпинском районе Петербурга. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оштрафовала на миллион рублей компанию, проводившую самовольные буровые работы.

- Санкции были вынесены в результате рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном подрядной организацией АО «Институт «Стройпроект», - сообщает пресс-служба Смольного.

Само ЧП произошло 11 февраля.

- В нарушение нормативных актов, инженер-технолог дал распоряжение мастеру, а также машинисту буровой установки к бурению инженерно-геологической скважины у дома 16 по Речному переулку в поселке Петро-Славянка, - сообщала пресс-служба Следственного комитета.

В результате был поврежден газопровод, произошел взрыв и пожар. Частный дом №16 сгорел полностью. При разборе завалов был обнаружен труп его хозяина.

Уголовное дело в отношении инженера-технолога возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».