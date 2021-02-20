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Беглов съездил в пункт вакцинации на Стрельбищенской улице

Губернатор проинспектировал работу медиков, делающих прививки от коронавируса
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Губернатор Петербурга проверил работу пункта вакцинации.

Губернатор Петербурга проверил работу пункта вакцинации.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил один из пунктов вакцинации Это произошло в ходе рабочего объезда Фрунзенского района. Посмотреть, как делают прививки от коронавируса, глава города приехал на Стрельбищенскую улицу.

- Вакцинация – задача номер один сейчас. Мы делаем все, чтобы прививки против коронавируса были максимально доступны горожанам. Записаться на вакцинацию можно по телефону и через интернет, открываем дополнительные прививочные пункты, - отметил губернатор, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Сам прививочный пункт работает под эгидой городской поликлиники №19 и расположен в трех минутах ходьбы от метро «Бухарестская» и ближайших остановок наземного общественного транспорта.

На то, чтобы центры вакцинации были в шаговой доступности для горожан, обращают особое внимание.

Всего в Петербурге сейчас есть 126 мест, где делают прививки от ковида. Вскоре из будет на 20 больше, пять пунктов откроется в крупных торговых центров города.