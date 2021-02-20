«Зенит» назвал стартовый состав на матч с «Арсеналом» 20 февраля

Игра впервые за долгое время пройдет при зрителях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ровно в 17:00 субботы, 20 февраля, на стадионе «Газпром Арена» прозвучит стартовый свисток первого в нынешнем году официального матча «Зенита». в 1/8 Кубка России сине-бело-голубые встретятся с тульским «Арсеналом». Увы, но далеко не все игроки смогут принять участие в поединке.

Дуглас Сантос не сможет принять участие в матче по функциональным причинам — игрок занимается по индивидуальной программе. Вильмар Барриос, согласно медицинскому регламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на короновирусную инфекцию в Дубае, - сообщает пресс-служба «Зенита»

Продолжают восстанавливаться от повреждений Сердар Азмун и Себастьян Дриусси.

В итоге «Зенит» выйдет на поле в следующем составе: Лунев - Караваев, Ракицкий, Ловрен (капитан) - Жирков, Сутормин, Оздоев, Кузяев, Мостовой - Вендел и Дзюба.