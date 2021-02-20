Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на консульство Украины в Петербурге

Напавшему на охранника консульства Украины грозит срок за хулиганство. Фото: Источник "КП-Петербург"

Полиция Петербурга все же возбудила уголовное дело после нападения на консульство Украины, произошедшее в пятницу, 19 февраля. Около полудня неизвестный мужчина ударил ножом в ногу охранника дипмиссии, открывшего ему дверь. Почти сразу нападавшего задержали. Он оказался психически нездоровым жителем Северной столицы.

- Острое психическое расстройство. Спутанность сознания. Госпитализирован в шестую психиатрическую больницу. Никакой политики, никаких мотивов, - сообщал источник «КП-Петербург».

Нападавшего отправили на психиатрическую экспертизу, а раненного охранника госпитализировали в одну из городских больниц. Его состояние не вызывает опасений.

А 20 февраля стало известно о возбуждении уголовного дела.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Меру пресечения для нападавшего пока не избрали. Оказалась, что он был ранее судим по статьям за угон, мошенничестве и разбой, - пишет «Мойка 78».

34-летнему петербуржцу грози до семи лет лишения свободы.