«Зенит» и «Арсенал» обменялись курьезными голами к середине первого тайма

Артем Дзюба на поле, но пока не забил. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двумя достаточно быстрыми голами отметился первый матч «Зенита» после зимнего перерыва. К середине первого тайма встречи с тульским Арсеналом табло стадиона на Крестовском острове показывало счет 1:1.

Сначала на 19-й минуте после подачи углового удара, который выполнял Ярослав Ракицкий, капитан «Зенита» Деян Ловрен пробил головой из пределов шрафной площади, вратарь «Арсенала» Артур Нигматуллин почти взял в руки мяч, но Далер Кузяев неуловимым движением ноги пропихнул пятнистого в сетку ворот гостей.

И хоть туляки пытались спорить, арбитр встречи, после непродолжительных консультаций засчитал гол - 1:0.

Но спустя всего пять минут «Арсенал» получил право на опасный штрафной. Нападающий туляков Кирилл Панченко мощно пробил и попал чуть пониже спины Магомеду Оздоеву, от которого мяч срикошетил в незащищенную часть ворот «Зенита» - 1:1.