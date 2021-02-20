1:2 - «Зенит» проигрывает после первого тайма тульскому «Арсеналу»

"Зенит" не порадовал своих фанатов в первом тайме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тульский «Арсенал» смог отыграться и выйти вперед по ходу первого тайма матча с петербургским «Зенитом». Первыми на 19-й минуте забили сине-бело-голубые. Через пять минут гости сравняли счет, а еще через десять - оформили лидерство.

На 37-й минуте встречи после атаки «Арсенала» капитан «Зенита» Деян Ловрен пытался вынести мяч из пустых ворот, но не слишком удачно - мяч попал игроку в руку.

Поскольку это было не специально, красную карточку судья показывать не стал, но пенальти назначил. Зенитовцы пытались спорить, доказывая отсутствие злого умысла, однако видео-арбитр подтвердил факт нарушения и к 11-метровой точке подошел Роберт Бауэр.

Точным ударом он развел мяч и Андрея Лунева по разным углам - 1:2 в пользу «Арсенала».

Других более значительных событий до конца первого тайма не произошло. Обе команды старались активно атаковать, но «Зенит» уже не чувствовал себя по-хозяйски.

Отметим, что на игру петербуржцы вышли без ряда основных игроков. Сантос, Барриос, Азмун и Дриусси залечивают травмы или сидят на карантине. А «драгоценный» Малком опять повредил колено и выбыл надолго.