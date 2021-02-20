«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Арсеналу» со счетом 1:2

"Зенит" сенсационно проиграл "Арсеналу" со счетом 1:2 и выбыл из 1/8 финала Кубка России. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сенсационно выбыл из розыгрыша Кубка России сезона 2020/2021, проиграв тульскому «Арсеналу» на домашнем поле со счетом 1:2. Все мячи получились достаточно курьезными, забитыми то из-за ошибки вратарей, то из-за рикошета. Счет открыл Далер Кузяев, но тут же Кирилл Панченко его сравнял. А под конец первого тайма сине-бело-голубые привезли себе пенальти – Лунев неудачно сыграл на выходе, форвард гостей Луценко отправил мяч под перекладину, но его выбил с помощью руки Деян Ловрен. В итоге гол забил Роберт Бауэр с одиннадцатиметровой точки.

- Никто не мог предположить, что сейчас будет настолько холодно. В последние годы зима нас приучила к более комфортным условиям для тренировочных занятий. Но только тогда, когда на улице оказалось совсем сложно, мы сделали тренировку на нашем стадионе. Конечно, так газон быстрее придет в негодность, но других вариантов нет, - ранее сетовал на проблемы при подготовке Семак.

Следующий матч сине-бело--голубых состоится в субботу, 27 февраля, против «Ростова» в рамках чемпионата России, где у команды отличные шансы на чемпионство.