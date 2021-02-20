Бывшие корпуса обувной фабрики «Скороход» признаны памятниками

Исторические корпуса "Скорохода" стали памятниками. Фото: КГИОП СПб

Бывшие корпуса знаменитой обувной фабрики «Скороход» признаны памятниками регионального значения. Соответствующее решение принял Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

- Распоряжением председателя КГИОП Сергея Макарова ансамбль «Постройки товарищества механического производства обуви «Скороход» включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения, - сообщает пресс-служба ведомства.

В состав ансамбля, ставшего памятником, вошли: «Конторское здание» и «Производственные корпуса обувной фабрики» по адресу Заставская улица, дом 33, литера БА. А также «Производственные корпуса кожевенного завода» (Заставская улица, дом 33, литера ТА; Московский проспект, дом 107, корпус 5, литера Т).

Здания являются типичными образцами промышленной архитектуры конца XIX – начала ХХ и составляют важную часть облика южной окраины Петербурга того времени.