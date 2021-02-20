Крановщик изнасиловал 76-летнюю пенсионерку на заснеженном в поле в Ленобласти

Полицейские поймали 34-летнего крановщика, изнасиловавшего пенсионерку на улице. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дикая история с изнасилованием 76-летней пенсионерки в чистом поле произошла в Лужском районе Ленинградской области. Инцидент случился вечером в минувшую пятницу.

- 19 февраля в 17:15 в полицию обратилась женщина 1944 года рождения, проживающая в поселке Толмачево с сообщением о том, что около 17:00 в поле в 1 км от магазина «Юлия» ее изнасиловал неизвестный мужчина, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

На место сразу же прибыл наряд полиции, который по горячим следам задержал подозреваемого. Им оказался 34-летний мужчина, работающий крановщиком на местном заводе железобетонных и металлических конструкций.

В отделении оказалось, что ранее крановщик был судим за кражу и грабеж. Теперь в отношении него заведено новое уголовное дело. По статье «изнасилование» ему грозит от трех до шести лет колонии.