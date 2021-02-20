СК возбудил уголовное дело после обнаружения мертвого младенца в мусорном контейнере в Ленобласти

СК ищет мать, которая могла убить своего новорожденного ребенка в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следком возбудил уголовное дело после того, как в городе Луге, что в Ленобласти, нашли мертвого младенца. Напомним, тело малыша обнаружили в мусорном контейнере одного из домов на Киевской улице. Кто-то завернул труп в тряпки и выбросил его. Все произошло ранним утром 20 февраля. При этом насильственных признаков смерти на теле младенца нет.

- Уголовное дело возбуждено по статье за убийство матерью новорожденного. Сейчас следователи выполняют комплекс необходимых действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Выясняются причины и условия, способствовавшие преступлению. Расследование продолжается, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если ребенка действительно убила мать, то ей грозит ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет, либо принудительные работы до 5 лет или же «путевка» в колонию на тот же срок.