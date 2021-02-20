Семак назвал главные ошибки «Зенита» в провальном матче с «Арсеналом»

Семак объяснился за поражение "Зенита" от "Арсенала". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал основные ошибки в игре своей команды после провального матча с «Арсеналом». Напомним, сине-бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии 1/8 финала. Матч закончился со счетом 1:2, что повергло болельщиков и экспертов в шок. Сам Семак не скрывал досады, но попытался трезво оценить действия своих подопечных.

- Наша оборонительная игра, я говорю обо всей команде, была далека от оптимальной. Не много моментов позволили создать, но все наши ошибки были достаточно грубыми. «Арсенал» достаточно низко оборонялся, играл компактно. Не было хороших подходов, чтобы ударить с дистанции, которая является опасной, - подытожил главный тренер на послематчевой пресс-конференции.

Однако у «Зенита» все еще есть прекрасные шансы на победу в чемпионате России. Действующему обладателю титула нужно кровь из носу обыгрывать «Ростов» в следующую субботу, чтобы не дать приблизиться к себе в турнирной таблице.