В Петербурге вновь увеличили число пунктов вакцинации от коронавируса

В Петербурге теперь 128 пунктов вакцинации от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге вновь увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса. Их стало 128 вместо 124. 107 пунктов располагаются на базе городских поликлиник, 3 – в федеральных медучреждениях и 18 – в частных организациях. Сделать прививку можно бесплатно абсолютно везде. Даже в пяти торговых центрах, но там пункты появятся только с 24 февраля.

- С полным и актуальным списком всех медпунктов можно ознакомиться по ссылке: http://zdrav.spb.ru/ru/news/1361/. За все время пандемии в городе вакцинировались 205 343 человека. Из них 59 773 жителя сделали две прививки, - сообщается в свежем отчете Межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге.

Добавим, что за минувшие сутки в городе вакцинировали первично 9170 человек, а вторично – 5449. Ежедневно дозы прививки распределяют по медпунктам. При этом в запасах осталось еще 11 294 комплекта.