Число больных коронавирусом петербуржцев выросло почти на 30% за неделю

Число больных коронавирусом увеличилось, а количество госпитализаций снизилось по сравнению с прошлой субботой в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

За неделю в Санкт-Петербурге неожиданно выросло число больных коронавирусом – на 29,24%. Для наглядности – 13 февраля зараженных было 1539, а 20-го – 1989. При этом количество госпитализаций, которое постепенно росло в последние дни, теперь, наоборот, снизилось – на 4,20%. В Смольном продолжают говорить о нестабильных показателях эпидпроцесса. Однако вторая волна коронавируса все еще находится в своем з

- По сравнению с прошлой субботой количество выздоровевших увеличилось на 0,67%. Снижение распространения инфекции в целом может обеспечить только массовое участие горожан в вакцинации против COVID-19, - делают выводы эксперты из Координационного совета по противодействию распространения COVID-19 при Смольном.

Тем временем губернатор Александр Беглов поставил задачу привить от инфекции минимум 1,2 млн горожан до наступления лета.