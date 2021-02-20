Присяжные признали виновным иностранца, убившего ремнем свою знакомую в Ленобласти

В Ленобласти отправили за решетку иностранца, убившего свою знакомую ремнем. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всеволожский городской суд Ленинградской области отправил в колонию на 8,5 лет уроженца Таджикистана, который с помощью ремня убил свою знакомую. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей. Мужчина приехал в Санкт-Петербург для заработок, а жил в 47-м регионе. В один момент он настолько сильно поссорился с приятельницей, что решил с ней расправиться.

- Присяжные единодушным решением признали подсудимого виновным в том, что в ходе конфликта из-за личной неприязни к своей знакомой он задушил ее руками и ремнем. Женщина скончалась на месте происшествия, - передает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Суд встал на позицию государственного обвинителя, учел все доказательства дела, особую тяжесть преступления и общественную опасность и заключил убийцу в исправительную колонию строгого режима.