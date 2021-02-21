Погода в Санкт-Петербурге: 21 февраля 2021 года придет потепление со снегопадом

"КП" рассказывает про погоду в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» узнала все про погоду в Санкт-Петербурге на 21 февраля 2021 года. Напомним, главный синоптик города Александр Колесов ранее уже предупреждал читателей «КП» о грядущем снежном апокалипсисе. И вот – начало этого безумия пришлось на это воскресенье. Зато в Северной столице хотя бы потеплеет.

- 21 февраля будет снег, ночью и в первой половине дня местами сильный. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от -7 до -9 градусов по Цельсию, а днем от -4 до -6 градусов. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В праздничные дни из-за снегопада повышается вероятность ДТП. Поэтому спасатели МЧС призывают автолюбителей быть крайне осторожными на дорогах.