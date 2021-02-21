Водителем, ехавшим на Ладе Приора задним ходом по встречке в центре Петербурга, оказался уроженец Дагестана

Водителя легковушки задержали полицейские Фото: ГУ МВД ПО СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полицейские задержали лихача, который ехал по Невскому району задним ходом по встречной полосе. Внимание силовиков привлекла видеозапись, на которой Лада Приора стремительно мчится в плотном потоке машин. Тогда и было решено задержать водителя.

- Автомобиль "Лада Приора" грубо нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности участников движения, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - В результате проверки было установлено, что все произошло на проспекте Большевиков несколько дней назад.

Полицейские сразу же вычислили лихача. Им оказался 28-летний Казбек из Дагестана. Его задержали на проспекте Пятилеток на той самой Ладе.

Сейчас на водителя уже составили несколько протоколов. Машину полицейские изъяли для проверки, силовики проведут экспертизу, чтобы установить подлинные ли у нее номера. Самому же шоферу теперь грозит уголовное дело.