В Санкт-Петербург после скрипучих морозов вернулась теплая погода

Город завалило снегом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В первый день затяжных выходных жителей Санкт-Петербурга, уставших от скрипучих морозов, ждет настоящий сюрприз. В Северную столицу вернулась теплая погода. Однако прекращения снегопадов в городе все же ждать не стоит. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

- Сегодня, 21 февраля, Северная столица будет ощущать влияние небольшого, но активного циклона, - рассказал Михаил Леус. - Он сохранит погоду облачной, временами будет идти снег, в начале дня местами сильный. Температура воздуха после длительного периода холодной аномалии вернется в нормы.

Воздух в городе прогреется до 2-4 градусов ниже нуля. В области ожидается до 6 градусов ниже нуля. Ветер ожидается юго-западный 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.