В Петербурге на коронавирус проверили за сутки проверили почти 23 тысячи человек

В городе продолжают тестировать на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжают проверять горожан на коронавирус. Только за последние сутки тест на инфекцию прошли почти 23 тысячи человек. В службу 122 за последние 24 часа поступило почти три тысячи вызовов по вопросам, связанных с ковидом.

- С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1400 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1139 человек - сообщают в городском оперштабе. - Выполнили 5445 заявок.

Жители Петербурга, которые из-за коронавируса и ограничений нуждаются в помощи волонтеров, могут обратиться на горячую линию 8-800-200-34-11.

К слову, с начала октября в городе уже 172 тысячи 395 человек получили гуманитарную помощь.

- Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы, - сообщают городские власти.