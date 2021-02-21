В Петербурге арестовали дебошира, порезавшего ножом охранника украинского консульства

Суд отправил нападавшего под арест Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест Назара С., который напал на украинское консульство. К дверям дипмиссии он пришел утром 19 февраля со своими бумагами. На пороге его встретил охранник дипломатов, который и получил несколько ударов ножом.

- Назар нанес не менее 2 ударов в паховую область и наружную поверхность бедра слева, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Мужчин был задержан, ему было предъявлено обвинение.

В суде Назару вменили умысел на грубое нарушение общественного порядка. Политической подоплеки в деле силовики не нашли. Ранее источник "КП-Петурбург" сообщал, что как таковой цели у нападавшего не было.

- Назар был ранее судим, получил приговор на 8 лет лишения свободы, - уточняют в суде. - Он не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у него нет.

В итоге суд отправил дебошира под арест.