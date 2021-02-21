В Петербурге за ночь выпало почти 40 процентов месячной нормы снега

Город погряз в снегу Фото: Роман ЛЯЛИН

В Санкт-Петербурге продолжают подводить итоги обрушившегося ночью на город снегопада. Буквально за несколько часов Северную столицу завалило сугробами. Из-за этого дворникам и работникам снегоуборочных машин пришлось работать буквально в круглосуточном режиме. На борьбу с последствиями стихии бросили больше тысячи работников и больше тысячи техники. И неспроста, ведь за одну ночь в городе выпала почти половина месячной нормы осадков.

- Только за минувшую ночь выпало больше трети месячной нормы осадков, - сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. - По данным на 9 часов утра 21 февраля в осадкомеры на метеостанции Северной столицы попало 12 мм осадков, что составляет 39% от нормы февраля!

Высота снежного покрова за ночь достигла 25 сантиметров. Это почти рекорд этой зимы. Лишь 4 февраля выпало больше осадков. В тот день высота покрова достигла 27 сантиметров.

- На территории Ленинградской области местами выпало до 13 миллиметров осадков, а снежный покров подрос до 55 сантиметров, - уточнил Леус.