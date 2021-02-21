Продавца веселящего газа в Петербурге задержали при контрольной закупке

Теперь мужчина ждет суда Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

После смертельной аварии с водителем БМВ, который на Невском проспекте влетел в толпу и убил двух человек, в Петербурге к веселящему газу относятся с особым вниманием. В городе запретили его продажу, наложив на это административную ответственность. Однако горе-коммерсанты не хотят терять свой прибыли. Очередного продавца полицейские заметили на просторах Интернета. Он беспечно выложил объявление об этом в Интернете.

- Покупателями стали сотрудники полиции, которые пресекли данное правонарушение, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - При попытке сбыть металлический баллон объемом 2 литра с закисью азота и 25 резиновых шариков для их дальнейшего наполнения этой смесью задержали 48-летнего Вячеслава, выходца из средней Азии.

Сейчас полицейские уже отправили все материалы в суд. Что же касается баллона с веселящим газом, силовики его намерены уничтожить.