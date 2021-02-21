Следователи изучают вещи школьницы из Парголово, найденные рядом с местом самоубийства

Девушка скончалась на месте происшествия Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Парголово следователи продолжают разбираться в самоубийстве 14-летней ученицы 8 класса. Девушка накануне утром вышла из дома, чтобы пойти на учебу. Однако до школы она так и не дошла. Тело девушки обнаружили прохожие возле парадной одного из домов. По предварительным данным, школьница покончила с собой. Также известно, что она увлекалась аниме.

Силовики изъяли с места происшествия вещи девушки, которые описаны в уголовном деле, возбужденном по статье "Доведение до самоубийства".

- В рюкзаке погибшей нашли школьные принадлежности и косметичку, - сообщает источник "КП-Петербург". - Также с места происшествия изъята куртка девушки.

Следователи уже изъяли и записи с камер наблюдения, которые были установлены на парадной. Тело школьницы направлено на судмедэкспертизу для установления точных причин смерти.