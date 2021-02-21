В Петербурге из-за прорыва трубы из-под земли хлещет фонтан кипятка

Фонтан кипятка хлещет на улице Костюшко Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. ЧП произошло на улице Костюшко, где из-под земли хлещет фонтан горячей воды. Коммунальную аварию запечатлели очевидцы, которые поделились фотографиями гейзера в социальных сетях.

- На Костюшко, 68, произошел прорыв трубы. Служб на месте нет, - сообщают очевидцы в группе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург".

Очевидцы запечатлели фонтан кипятка Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших пока не поступало. Из-за вырвавшегося из-под земли фонтана вокруг прорыва образовался густой пар.

Горячая вода, судя по фотографиям, заливает газон и деревья.

- Отопление и горячая вода в близлежащих домах осуществляется в штатном режиме, - сообщили в "Теплосети Санкт-Петербурга". - Окончание ремонтных работ запланирован на 23:00 21 февраля.