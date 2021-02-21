«Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик показал, как нокаутировал Тайсона

Дацик одержал победу Фото: СОЦСЕТИ

Боец MMA «Рыжий Тарзан» Вячеслав Дацик из Санкт-Петербурга провел свой первый бой по правила бокса. Соперником спортсмена стал камерунец Тайсон Дижон. Бой между тяжеловесами проходил в Москве на полях соревнований "Короли ринга".

Перед боем Дацик рассказывал "КП", что тренировался ежедневно по 8 часов. Благодаря этому, по его словам, он смог сбросить 25 килограммов. По словам супруги, националист решил серьезно посвятить себя боксу. И его стремления не прошли даром.

Во время боя с Тайсоном петербургскому спортсмену удалось нокаутировать своего соперника. Видео финала поединка Дацик опубликовал в своих соцсетях.

Поклонники российского спортсмена не остались в стороне и вовсю празднуют победу. Напомним, что недавно Дацик вышел из колонии по УДО. Он был осужден за незаконное пресечение границы.