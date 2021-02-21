Один человек погиб при пожаре в цехе медоборудования в Петербурге

В пожаре погиб один человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел пожар в цехе по производству медицинского оборудования на улице Магнитогорской. По предварительным данным, там загорелись антисептики - изопропиловый спирт. На место происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС, которые приступили к тушению огня.

- Площадь пожара составили 30 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - К ликвидации пожара было привлечено 6 единиц техники и 27 человек личного состава.

Сейчас пожар уже локализован. В пожаре погиб один человек. Был ли он сотрудником организации, пока не уточняется.