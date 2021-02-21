МЧС выпустило предупреждение о метели, которая накроет Петербург 22 февраля

Город накроет метель Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ГУ МЧС Петербурга выпустило для горожан предупреждение о метели, которая надвигается на Санкт-Петербург 22 февраля ночью и утром. По данным синоптиков, в городе ожидается сильный снег. К слову, ранее город уже накрыл обильный снегопад. Только за одну ночь в Северной столице выпало почти 40 процентов месячных осадков.

- При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе, - призывают в МЧС по Петербургу. - Включите средства проводного и радиовещания.

Если снегопад вас застала на улице, будьте осторожны. В случае опасности - зайдите в помещение. Во время поездок не прибегайте к резкому торможению, на дорогах возможна гололедица.

- В условиях гололёда на трассе соблюдайте безопасный скоростной режим, также будьте очень осторожны при совершении маневров на дороге, - призывают в МЧС.