Недовольный уборкой снега бизнесмен выстрелом из пистолета отправил дворника в больницу

Коммерсант открыл огонь из пистолета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обильный снегопад накалил нервы не только коммунальных служб, но и 36-летнего бизнесмена из поселка Романовка в Ленобласти. Владельцу магазина не понравилось, как 50-летний дворник убирает снег. И он решил научить его, как это делается. Правда, вместо того, чтобы самому взяться за лопату, он достал травматический пистолет и открыл прицельный огонь.

- Хозяин магазина был недоволен тем, что снег закрыл незаконно установленную рекламную вывеску, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Поэтому он выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой.

К месту происшествия сразу же приехали полицейские, которые и задержали разбушевавшегося коммерсанта. Бизнесмена сразу же доставили в отдел полиции.

Дворника, тем временем, госпитализировали в больницу. Пуля попала ему в ногу.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства конфликта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - добавляют в МВД.