Три стационара в Петербурге перестают принимать больных коронавирусом и вернутся к обычной работе

В Петербурге сворачивают койки для больных ковидом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге с каждой неделей снижается число активных больных коронавирусом. На этом фоне койки, который были выделены для инфицированных ковидом, сворачивают. Планируется, что уже в понедельник, 22 февраля, в Северной столице к обычной работе вернутся сразу три стационара.

- Всего в городе для больных коронавирусом и пневмонией действует 9 273 коек, - сообщают в правительстве. - Из них свободны на сегодняшний день 4156, что составляет 44,8 процента.

Отметим, что сегодня, 21 февраля, число новых заболевших коронавирусом за сутки впервые за три месяца составило меньше тысячи человек.