От коронавируса в Петербурге привились уже больше 200 тысяч человек

В Петербурге продолжают вакцинировать от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. За все время в городе привились уже больше 213 тысяч человек. При этом полный курс (обе дозы) прошли уже почти 63 тысяч горожан.

- За прошедшие сутки первично привито 7 877 человек, вторично – 2 935, - сообщают в правительстве Петербурга. - Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 329 942 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации.

При этом в больницах осталось не израсходовано 105 817 комплектов вакцины.