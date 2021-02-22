Более 1200 снегоуборочных машин работали ночью в Санкт-Петербурге

С начала зимы на снегоплавильные пункты уже отправили 750 000 кубометров снега. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Минувшей снежной ночью улицы Петербурга расчищали 1204 уборочных машины, которыми помогали почти 400 уборщиков с лопатами.

– Дорожники сметают снег с дороги и тротуаров, формируют внушительных размеров валы, грузят их на самосвалы и вывозят на снегоплавильные и снегоприемные пункты «Водоканала», – объясняют в Комитете по благоустройству.

Накануне днем на борьбу с выпавшим снегом бросили более 1200 единиц техники и столько же уборщиков. Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Дворники не прекращали трудиться и накануне, днем 21 февраля. Тогда на борьбу с выпавшим снегом бросили более 1200 единиц техники и столько же уборщиков. Уже с раннего утра в скверы, парки, на аллеи и бульвары вышли 92 машины и 361 садовник, но скоро на помощь им выслали подкрепление. Ведь стихия не утихала: к полудню 21 февраля выпало более 15 сантиметров снега.

Расчистка города от сугробов продолжится и сегодня. С начала зимы на снегоплавильные пункты уже отправили 750 000 кубометров снега.

Сообщить о некачественной уборке улиц можно по номеру дежурной службы Комитета по благоустройству: (812) 314 60 13.